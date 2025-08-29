Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je najavljeni protest blokadera i srednjoškolaca rezultat očaja i ukazao da nije obavezno ni fakultetsko ni srednjoškolsko obrazovanje.

- Mogu da rade šta hoće, samo nek ne diraju nikog drugog. Sve je to očaj i rezultat očaja i ništa više od toga", rekao je Vučić tokom posete porodici Vasilijević u Rakovici, na pitanje da prokomentariše najavublokadera da će se pridružiti protestu koji su za 1. septembar najavili srednjoškolci.

Vučić je dodao da je najgore kada oni koji učestvuju na političkoj sceni ne znaju kad je dosta.

- Što se tiče toga ko će gde da izlazi, rekli su mi u Aranđelovcu da će da bude 5.000 ljudi, bilo je 396 sa sve koncertom i od tih 280 ljudi koji su došli sa strane. Najgore je kada ljudi ne znaju kad je kraj ili kada imate velike lidere koji ne znaju, sve znaju, u svemu da pobede, a ne znaju kako da sklope mir. E, tako je sa onima koji učestvuju na političkoj sceni, kad ne znaju kad je dosta - rekao je Vučić.

Dodao je da je to problem tih političara.

- I ako me pitate, sve više sam uz njih i sve više navijam za njih da ostanu što je moguće duže na ulicama. Pametni će razumeti zašto. Ne zato što sam oduševljen tim akcijama ili planovima i nepostojećim programima i tako dalje, već zato što svojim protivnicima donose značajnu političku korist. Samo nek nastave - rekao je predsednik Vučić.

O rektoru Đokiću i sastankom sa ambasadorkom Konrad

Na pitanje da prokomentariše sastanak rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića koji je uhvaćen na tajnom sastanku sa ambasadorkom nemačke u Srbiji Anke Konrad, predsednik je rekao da je najbolje da svako radi svoj posao.