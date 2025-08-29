lep potez
VLADIMIR BALAĆ ODUŠEVIO DAME, PODELIO IM CRVENE RUŽE: "Mali znak pažnje za one koje nas otpočetka naše borbe podržavaju" (VIDEO)
Slušaj vest
Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimir Balać oduševio je žene svojim postupkom, kada je podelio ruže, kako je rekao, "damama koje se bore za bolju Srbiju".
On je prvo otišao u cvećaru i pazario crvene ruže, a potom je ispred Skupštine Srbije iste delio damama.
- Evo nas ispred Narodne skupštine, ovde sam došao da podelim ove ruže našim dragim damama koje su otpočetka tu sa nama i koje nas otpočetka naše borbe podržavaju - rekao je Balać.
Student FTN je potom delio damama ruže, uz reči: "Jedan mali znak pažnje za vas", a one nisu krile oduševljenje.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši