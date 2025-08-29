Slušaj vest

Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimir Balać oduševio je žene svojim postupkom, kada je podelio ruže, kako je rekao, "damama koje se bore za bolju Srbiju".

On je prvo otišao u cvećaru i pazario crvene ruže, a potom je ispred Skupštine Srbije iste delio damama.

- Evo nas ispred Narodne skupštine, ovde sam došao da podelim ove ruže našim dragim damama koje su otpočetka tu sa nama i koje nas otpočetka naše borbe podržavaju - rekao je Balać.

Student FTN je potom delio damama ruže, uz reči: "Jedan mali znak pažnje za vas", a one nisu krile oduševljenje.