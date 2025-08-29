- Zavapio je tada Santovac da je mučeni Šolak uzeo samo 1 (jednu) milijardu i 600 (šest stotina) miliona evra, a mogao je i više, nego se u svojoj posvećenosti ovom društvu žrtvovao da bi “zaštitio” te važne medije. Čovek je “žrvtovao drugi biznis”! Pa šta sad bi? Pa šta sad EU da radi i što im se cela Šolakova opozicija obraća, kad se čovek žrtvovao, uzeo samo 1,6 milijardi evra, i zaštitio sopstveni uticaj na ove medije? Da li mi sada treba da organizujemo humanitarnu akciju u Srbiji da skupimo 1,6 milijardi evra da otkupimo te medije nazad za Šolaka? Evo, tačno ne znam šta nam je činiti od muke…., pita se Brnabić.