Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon se tokom boravka u Francuskoj sastao sa čuvenim francuskim kuvarom Kristijanom Tetduaom (Christian Tetedoie), nosiocem Mišelinove zvezdice i predsednikom Asocijacije majstor kulinarstva Francuske, u njegovom restoranu u Lionu.

Tom prilikom dogovarali su organizaciju zajedničkog događaja u Srbiji i u Francuskoj.

- Razgovarali smo o događaju koji će okupiti francuske i srpske majstore kulinarstva. Naš cilj je da oni svojim umećem naprave jelo sačinjeno od francuskih i srpskih ukusa koje će postati simbol prijateljstva naša dva naroda i koje će se naći u ponudi
gastronomskih restorana u obe zemlje - istakao je Gujon.

Povodom njegovog dolaska, Tetdua je okupio francuske umetnike i privrednike koji su pokazali interesovanje da bolje upoznaju Srbiju.

- Bio sam zaista počastvovan kada su mi priredili iznenađenje i poklonili sliku poznatog umetnika iz Liona Nikole Peroa. Nastavićemo da radimo na srpskoj kulturnoj diplomatiji u Francuskoj kao i širom sveta - poručio je Gujon.

