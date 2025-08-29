Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon se tokom boravka u Francuskoj sastao sa čuvenim francuskim kuvarom Kristijanom Tetduaom (Christian Tetedoie), nosiocem Mišelinove zvezdice i predsednikom Asocijacije majstor kulinarstva Francuske, u njegovom restoranu u Lionu.

Tom prilikom dogovarali su organizaciju zajedničkog događaja u Srbiji i u Francuskoj.

- Razgovarali smo o događaju koji će okupiti francuske i srpske majstore kulinarstva. Naš cilj je da oni svojim umećem naprave jelo sačinjeno od francuskih i srpskih ukusa koje će postati simbol prijateljstva naša dva naroda i koje će se naći u ponudi

gastronomskih restorana u obe zemlje - istakao je Gujon.

Povodom njegovog dolaska, Tetdua je okupio francuske umetnike i privrednike koji su pokazali interesovanje da bolje upoznaju Srbiju.