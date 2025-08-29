Slušaj vest

"Ono što smo mogli da vidimo prethodnih dana nikako ne sme da predstavlja Novi Sad", rekao je danas student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimir Balać, na čijoj su kući osvanuli natpisi ''Selite se dođoši'' i ''Zborovi Novi Sad''.

On se oglasio na svom Instagramu gde je poslao snažnu poruku ljubavi i tolerancije, ali i podrške za sve one koji su Novi Sad izabrali za svoj dom.

- Ono što smo mogli da vidimo prethodnih dana na kući moje babe, kao i prethodnih meseci, je strašno. Ti grafiti su bili fašistički, predstavljali su pretnje, i ko god da ih je napisao – njemu na čast. Ono što želim da kažem jeste da Novi Sad ne bi bio veliki grad da u njega nisu došli veliki ljudi – upravo oni ljudi koji su ga i izgradili. Oni koji su došli da studiraju u Novom Sadu i ostali ovde. Moje drage kolege i koleginice koje danas studiraju u Novom Sadu, a nisu iz Novog Sada, došli su ovde u potrazi za boljom budućnošću.

– I zato, ono što želim da poručim svim mojim dođošima – dođoši volim vas jako!

Podsećamo, pre nekoliko dana blokaderi su išarali porodični dom studenta Vladimira Balaća.