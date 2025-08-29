Slušaj vest

"Ono što smo mogli da vidimo prethodnih dana nikako ne sme da predstavlja Novi Sad", rekao je danas student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimir Balać, na čijoj su kući osvanuli natpisi ''Selite se dođoši'' i ''Zborovi Novi Sad''.

On se oglasio na svom Instagramu gde je poslao snažnu poruku ljubavi i tolerancije, ali i podrške za sve one koji su Novi Sad izabrali za svoj dom. 

- Ono što smo mogli da vidimo prethodnih dana na kući moje babe, kao i prethodnih meseci, je strašno. Ti grafiti su bili fašistički, predstavljali su pretnje, i ko god da ih je napisao – njemu na čast. Ono što želim da kažem jeste da Novi Sad ne bi bio veliki grad da u njega nisu došli veliki ljudi – upravo oni ljudi koji su ga i izgradili. Oni koji su došli da studiraju u Novom Sadu i ostali ovde. Moje drage kolege i koleginice koje danas studiraju u Novom Sadu, a nisu iz Novog Sada, došli su ovde u potrazi za boljom budućnošću.

-Ono što smo mogli da vidimo proteklih dana nikako ne bi smelo da predstavlja Novi Sad – grad mira i tolerancije, prestonicu kulture.

– I zato, ono što želim da poručim svim mojim dođošima – dođoši volim vas jako!

Poslušajte njegovu izjavu u nastavku: 

Podsećamo, pre nekoliko dana blokaderi su išarali porodični dom studenta Vladimira Balaća.

- Van sebe sam. Van sebe su i moji roditelji. Udarali su me u studentskom domu, svakodnevno nam prete - rekao je Balać, dodajući da je razlog maltretiranja poreklo njegove porodice iz Republike Srpske.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVLADIMIR BALAĆ ODUŠEVIO DAME, PODELIO IM CRVENE RUŽE: "Mali znak pažnje za one koje nas otpočetka naše borbe podržavaju" (VIDEO)
ruze.png
Politika"NIKADA NEĆU OTIĆI IZ SRBIJE" Balać: Grafitom "Selite se dođoši" indirektno pozivaju da se odseli trećina Srbije
vladimir balac.jpg
PolitikaJEZIK MRŽNJE NA KUĆI PORODICE BALAĆ ZA N1 JE SAMO "NEPRIMERENI GRAFIT"! Šolakovi mediji na zadatku razvodnjavanja skandala sa fašističkim porukama
Vladimir Balać
PolitikaVUČIĆ DONOSI POPUSTE I OLAKŠICE - BLOKADERI UZVRAĆAJU FAŠISTIČKIM GRAFITIMA I NOVIM NASILJEM! Srbija zgrožena porukama mržnje
a vučić 5.jpg