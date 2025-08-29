Slušaj vest

Jugoslav Jovanović, koji se predstavlja kao ratni vetaran, a koji aktivno podržava blokade, uhapšen je sinoć zbog nasilja u porodici, po prijavi supruge i sina.

Jovanoviću, koji je inače zaposlen u Rudarskom basenu Kolubara, pri hapšenju je urađen alkotest koji je pokazao više od 2,5 promila alkohola u krvi.  

Ovaj blokader aktivan je na društvenim mrežama, na kojima širi blokadersku propagandu i to često u pretećem tonu.

Blokader uhapšen zbog nasilja u porodici Foto: Printscreen/Facebook

- E sada jesam zaje***, rekao sam pre 10 meseci, ne dirajte decu - ala ste se zaigrali, nisam toliko jak za šire, ali za moj grad jesam. Aj napred napredno, čekam vas - glasi jedna od objava Jovanovića.

Takođe, u jednoj objavi poručuje "ćacijima" da je on za njih "beretka", uz preteće "vidimo se".

