Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da poštanska pošiljka sa tri metka adresirana na ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića bez ikakve sumnje predstavlja preteću poruku i da se mora najozbiljnije shvatiti. On je pohvalio rad Policije koja je veoma brzo identifikovala lice osumnjičeno za taj kriminalni akt vredan svake osude.

- Svedoci smo gotovo svakodnevnog brutalnog nasilja prema pripadnicima policije od strane samoprozvanih „mirnih demonstranata“. Ti „fini“ i „civilizovani“ ljudi uništavaju tuđu imovinu, napadaju policajce kamenicama, motkama i flašama, a onda se u medijima i na društvenim mrežama žale kada policija prema njima primeni ovlašćenja i to isključivo u samoodbrani. To je i licemerno i sramotno - istakao je ministar Gašić.

- Ako želimo da živimo u normalnoj, uređenoj i bezbednoj zemlji, moramo jasno povući liniju između zakonitog i protivzakonitog, između dozvoljenog i kriminalnog ponašanja. Oni koji misle da će pritiskom na ljude koji vode bezbednosni sistem oslabiti državu i umanjiti njenu volju i sposobnost da sačuvaju red i mir, grdno su se prevarili. Politika se ne vodi na ulici, niti se na vlast može doći nasiljem i neredima. Država je stabilna i njeni organi će obezbediti da svi građani podjednako uživaju svoja prava, a oni koji krše zakon biće privedeni pravdi - rekao je ministar odbrane Bratislav Gašić.