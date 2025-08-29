Slušaj vest

Odluka Komisije Visokog saveta tužilaštva kojom je poništeno obavezno uputstvo glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića dato za postupanje u pojedinim predmetima u kojima se na društvenim mrežama širi panika i poziva na nerede, pravni stručnjaci ocenjuju ne samo kao skandaloznu već i kao direktno kršenje zakona od strane onih koji bi trebalo da ga štite i sprovode

- Nadležno odeljenje za visokotehnološki kriminal i samo je odgovorno za nasilje blokadera na ulicama koje ne radi ništa da spreči "digitalni haos". Unutar samog tužilaštva, očigledno je, formirana je mreža ljudi koji umesto vladavine prava sprovode političke interese stranog faktora i opozicije, a koji su u direktnoj suprotnosti sa državnim - objašnjava sagovornik Kurira upoznat sa dešavanjima u tužilaštvu.

Prema njegovim rečima, u centru poslednjeg skandala koji potresa pravosuđe je Boris Majlat, tužilac posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno odeljenje za visokotehnološki kriminal koje, kako tvrdi, već mesecima ne preduzima ništa da se preko društvenih mreža ne podstiču napadi na policiju.

- Svedoci smo da se preko društvenih mreža organizuju blokade, podstiču napadi na policiju, poziva čak i na ubistvo visokih državnih funkcionera, izaziva panika i sabotira ustavni poredak. Uprkos tome što su ti sadržaji javno dostupni i dokumentovani, posebno odeljenje u okviru VJT za visokotehnološki kriminal ne otvara predmete. Naprotiv, Boris Majlat čak blokira pokušaje drugih tužilaštava da uopšte reaguje pa se ovakvi sadržaji nekažnjivo dele - navodi naš sagovornik.

Izazivaju nerede i blokade Foto: Printscreen

U jednom od niza slučajeva, kako navodi, glavni tužilac VJT Beograd, Nenad Stefanović, izdao je obavezno uputstvo da se postupi po zakonu.

- Međutim, umesto da postupa jer je u njegovoj nadležnosti, Majlat je podneo prigovor. Komisija Visokog saveta tužilaštva, u sastavu bliskom vrhu tužilačke piramide pod kontrolom Zagorke Dolovac, očigledeno po političkoj liniji, jer drugi razlog ne bi mogao da postoji, prihvataju taj prigovor, čime se poništava nadležnost ustavom priznatog organa - pojašnjava poslednji u nizu, kako tvrdi, nezakonitih postupaka.

U prilog tome, kako kaže, govori i zvanični dokument Ministarstva pravde, od 29. novembra prošle godine.

- U tom dokumentu se izričito navodi da je Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala deo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, te da u pogledu upravljanja, planiranja rada i postupanja u pojedinačnim predmetima važe opšti propisi Zakona o javnom tužilaštvu. U istom dokumentu se naglašava da glavni javni tužilac VJT u Beogradu, kao i apelacioni i vrhovni javni tužilac, imaju pravo da izdaju obavezno uputstvo posebnom javnom tužiocu za visokotehnološki kriminal, u skladu sa članom 17. Zakona. Ministarstvo pravde daje nedvosmislenu ocenu da glavni tužilac VJT ima ovlašćenja u pogledu rukovođenja upravom u javnom tužilaštvu, po članu 38. istog zakona. Ignorisanje ovakvog zvaničnog tumačenja od strane Komisije VST predstavlja ne samo institucionalnu nedoslednost, već direktno urušavanje pravnog poretka od strane samih čuvara zakona - dodaje naš sagovornik u prilog tvrdnji da je odluka Komisije kojom se poništava obavezno uputstvo, suprotna zakonu i zvaničnom tumačenju Ministarstva pravde.

- Ovakvu odluku potpisala je tužiteljka Snežana Đukić. Reč je o tužiteljki koja je u više navrata donosila odluke u skladu sa političkim očekivanjima struktura bliskih vrhu tužilaštva, ne rukovodeći se zakonom, već voljom Zagorke Dolovac - navodi sagovornik upoznat sa prilikama u tužilaštvu tvrdeći da konce iz senke unutar Visokog saveta tužilaštva godina već vuče Branko Stamenković.

- Stamenković, koji već godinama vuče konce iz senke unutar Visokog saveta tužilaštva, dosledno radi na tome da od tužilaštva napravi politički prolaz za sve neustavne odluke koje idu na ruku onima koji ruše državu. Njegove veze sa kadrovima bliskim opozicionim centrima, i politički uticaj, ali i porodična povezanost, čine ga neformalnim koordinatorom tužilačkog lobija koji, očito je, deluje suprotno javnom interesu - tvrdi sagovornik iz pravosuđa.

Umesto da tužilaštvo postupa isključivo po zakonu, kako zaključuje, očigledno je da se postupa po liniji nekažnjivosti, odnosno da se blokaderima i opoziciji daje "vetar u leđa" za vršenje ovakvih krivičnih dela.