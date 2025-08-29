Politika
POZNATE TEME RAZGOVORA VUČIČA I PUTINA U KINI: Glavni fokus energetski sektor, ali i još 2 bitne stvari
Slušaj vest
Tokom boravka u Kini, predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa liderima više zemalja, uključujući predsednika Republike Srbije Aleksadra Vučića, kao i lidera Kine Si Đinpinga, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, prenosi RIA Novosti
"Naravno, biće razmotreno i stanje na Kosovu i Metohiji, kao i situacija u vezi sa Republikom Srpskom" - otkrio je Ušakov.
Lideri Rusije i Srbije će razgovarati tokom predstojećeg susreta o rusko-srpskoj saradnji, sa fokusom na energetski sektor.
"Planirano je da se razmene mišljenja o ključnim pitanjima rusko-srpske saradnje, uključujući i energetiku, ali i druge oblasti" - naglasio je Ušakov.
Kurir/RIA
56 · Reaguj
4