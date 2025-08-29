Slušaj vest

"Čin slanja tri metka u koverti, upućenih potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, predstavlja gest
bolesnog uma. Ali, isto tako, on je i rezultat mržnje, laži i napada koji se već mesecima uporno usmeravaju ka državi Srbiji, njenim institucijama, policiji i samom ministru Dačiću", rekao je ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević.

- Ovo je brutalna pretnja koja je usmerena ne samo na jednog čoveka, već na stabilnost države i na institucije koje čuvaju bezbednost svih građana. Pozivamo sve političke i društvene aktere da stanu na put govoru mržnje koji, direktno ili indirektno, stvara klimu u kojoj pojedinci pomisle da je ovakvo ponašanje prihvatljivo. Srbija je demokratska država u kojoj se političke razlike iskazuju na izborima i u institucijama, a ne mecima u kovertama. Država će nastaviti da jača institucije i da se odlučno suprotstavlja svakom pokušaju izazivanja straha i haosa - naveo je Milićević u saopštenju i dodao: 

01.jpg
Foto: Mup

- Izražavam punu podršku ministru Dačiću i ističem da ovakvi gestovi neće pokolebati institucije, već će ih učiniti još jačim u odbrani bezbednosti i stabilnosti Srbije.

