U koordiniranoj akciji Jedinice za obezbedjenje ličnosti i objekata, BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je blokaderekstremista koji je 5. avgusta na Novom Beogradu napao policiju.

Kako saznajemo u pitanju je Srećko I.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 18.09.17.jpeg
Srećko I. Foto: Instagram

WhatsApp Image 2025-08-29 at 18.09.23.jpeg
Srećko I. Foto: Instagram

On se sumnjiči da je kobnog dana, na neprijavljenom javnom skupu kamenicama gadjao pripadnike Žandarmerije.

Pogledajte snimak privođenja u nastavku: 

Privođenje blokadera Srećka I Izvor: Kurir

2025-08-26 21_02_02-Media Player.png
IMG_20250224_083401 copy.jpg
protest_grad_18082025_0010.JPG
kristal met dejmon.JPG