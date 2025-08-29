Kako saznajemo u pitanju je Srećko I.
Nasilje blokadera
KURIR SAZNAJE! UHAPŠEN BLOKADER ZBOG NAPADA NA ŽANDARMERIJU! Organizovana akcija policije: Pogledajte snimak kako je priveden! (FOTO, VIDEO)
U koordiniranoj akciji Jedinice za obezbedjenje ličnosti i objekata, BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je blokaderekstremista koji je 5. avgusta na Novom Beogradu napao policiju.
Srećko I. Foto: Instagram
On se sumnjiči da je kobnog dana, na neprijavljenom javnom skupu kamenicama gadjao pripadnike Žandarmerije.
Pogledajte snimak privođenja u nastavku:
