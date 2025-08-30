Slušaj vest

Jedan trenutak, ne duži od milisekunde, odredio je ceo život Aleksandre Subotić, ali i svih nas u Srbiji.

Mislimo na višegodišnju direktorku Junajted medije, a ne na starletu koja je kao maloletna ušla u rijaliti, i treba voditi računa o tome, mada neke sličnosti mogu da zavedu…

Ali, pođimo redom.

Junakinja naše priče bila je devojka i sekretarica biznismena Danijela Rokvića, koji je danas muž pevačice i džet-seterke Didi Janković. Kod Rokvića je u ono vreme zbog zajedničkog posla navraćao mladi Dragan Šolak. Teško je zamisliti kako je Šolak izgledao tada, ali ako danas tapira i farba kosu, male su šanse da je nekad bio lepotan. Ali, u jednom trenutku – onom ključnom, s početka priče - Aleksandra Subotić je zaključila da je on za nju bolja prilika od Rokvića. Ako ne po lepoti, onda po poslovnom talentu, ili šta god da je to… Prešla je, dakle, na drugu stranu, i priča kaže da je uz njenu pomoć Dragan Šolak oteo zajednički biznis Danijelu Rokviću, i privezavši svoj uz Aleksandrin čamac, otisnuo se u samostalne vode. Mic po mic, i postala je direktorka Junajted medije, pod čijom kapom su N1, Nova, Danas, Radar i Forbs Srbija.

Tako smo se danas svi našli u situaciji da gledamo kako se Šolakova saradnica u jednom delu javnosti slavi kao zaštitnica slobode javne reči u Srbiji.

Svet je kao takve slavio Džulijena Asnaža i Edvarda Snoudena, koji su zaista skupo platili odbijanje da odustanu od svojih uverenja: ovaj prvi sedam godina je proveo u jednoj sobi ekvadorske ambasade u Londonu, drugi je bukvalno spasao živu glavu begom preko Hongkonga u Moskvu, gde sada mora da živi… a nama se kao heroina natura bahata direktorka koja javnosti ne može da pokaže kvalifikacije koje su je preporučile za mesto direktora medijskih kuća, akter više finansijskih afera i pomoćnik tajkuna koji godinama pokušava da rasturi Srbiju.

Posle nekoliko dana konfuzije i protivrečnih informacija, sada je kristalno jasno: celokupna kampanja u javnosti koja navodno ima za cilj da sačuva „nezavisnu uređivačku politiku N1 i Nove“ zapravo je sračunato pravljenje dimne zavese pod čijim okriljem Aleksandra Subotić treba da se evakuiše sa direktorskog mesta, a da za njom ostane što manje tragova o operacijama kojima je na privatne račune izvlačila novac partnerskih kompanija.

Zašto bi to trebalo da zanima sve nas, pitaće neko. Njihove pare, neka je oni jure i tuže…

Nije baš tako.

Da bi od bahate direktorke, poznate u takozvanim elitnim krugovima po luksuznom načinu života čiji je sastavni deo i auto marke „bentli“, napravili žrtvu, Dragan Šolak i njegovi jurišnici sa Nove i N1 od Srbije su i njenog – našeg! - predsednika napravili progonitelje. Da se ne bi sudilo njoj, traže da se sudi svima nama!

Mnogo traže! Sve i da je izmislila televiziju, Aleksandra Subotić ne bi to zaslužila. A ona je samo jedan od osionih i samoživih pohlepnih likova iz sapunice o tranziciji u Srbiji.

A što se „nezavisne uređivačke politike N1 i Nove“ tiče, stvari stoje ovako: N1 i Nova napravljeni su da bi delovali u skladu sa ekonomskim i političkim interesima Dragana Šolaka i njegovih partnera i sponzora.

Ni po zakonu ni po novinarskom kodeksu, Aleksandra Subotić kao direktor Junajted medije nije ni mogla ni smela da utiče na uređivačku politiku N1, Nova i ostalih medija.

To što Šolak i ona koriste svoje poluge uticaja na neke urednike ovoh medija i primoravaju ih da učestvuju u sramnoj i ponižavajućoj kampanji „odbrane Aleksandre Subotić“ u direktnom je sukobu sa zdravim razumom. Jer, većinski vlasnik BC partners ima apsolutno pravo da postavi novi menadžerski tim u Junajted grupi. Tražiti ostanak Aleksandre Subotić podjednako je besmisleno kao na Terazijama demonstrirati zbog toga što je Koka-kola promenila svog direktora u Brazilu.

A tvrditi pri tome da je ostanak Aleksandre Subotić u interesu Srbije – bezobrazno je i uvredljivo.

Ako vam se toliko sviđa, vodite je kući.

Možda još i dobro prođete. Šolaku se isplatilo.