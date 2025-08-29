Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je "Gardijanu" na stav koji su izneli o protestima u Srbiji, ističućida nasilni protesti ugrožavaju institucije i da Srbija ostaje posvećena demokratiji i evropskim integracijama.

Duboka uključenost Srbije u evropske procese teško je uskladiva sa predstavom o njoj kao „autoritarnom“ i „zlonamernom“ otpadniku u regionu, kaže predsednik Vučić.

Odgovor predsednika prenosimo u celosti:

Tokom proteklih devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000 neodobrenih skupova. Većina njih bila je mala, ponekad sa svega nekoliko desetina ljudi, ali su remetili svakodnevni život, zaustavljali rad državnih institucija, a u poslednje vreme postali i nasilni. Više od 170 policajaca je povređeno. Uprkos tome, policijska reakcija ostala je ograničena i uzdržana, usmerena isključivo na one koji su oštetili imovinu ili napali pripadnike snaga reda.

Početni zahtevi studentskih demonstranata krajem prošle godine ispunjeni su brzo. Pokrenuli smo istrage, objavili hiljade dokumenata u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice, povećali sredstva za obrazovanje, a premijerka je podnela ostavku, preuzevši odgovornost za sukobe mladih povodom tog pitanja. Ipak, protesti su se nastavili, sve više se udaljavajući od traženja pravde i prelazeći u otvoreno političke ciljeve: uklanjanje vlade mimo demokratskih procedura.

Srbija je duboko angažovana u saradnji sa Evropom i postepeno napreduje u demokratskom i ekonomskom razvoju. EU obezbeđuje više od 60% stranih direktnih investicija i opredelila je 1,6 milijardi evra do 2027. godine za podršku reformama. Takav nivo angažmana teško bi bio moguć u zemlji koja u suštini odbacuje evropske vrednosti i interese.

Srbija je demokratija. Održaće izbore pre roka 2027. godine, kao što to redovno čini već više od jedne decenije, a u međuvremenu napreduje u sprovođenju izbornih reformi. Ono što Srbija ne može prihvatiti jeste nasilje prikriveno aktivizmom, koje podriva institucije koje su pažljivo građene uz posvećenost i podršku evropskih partnera.