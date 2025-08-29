Ogromna radost za naše najstarije građane - povećanje penzija od 12 odsto u brojkama
Oglašavanje
"NAŠI PENZIONERI SU TO ZASLUŽILI!" Vučić o uvećanju penzija od 1. decembra: Srećan sam što možemo da povećamo i VIŠE nego što smo planirali! (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon fantastičnih vesti o povećanju penzija za 12 odsto.
- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.
Detaljnu računicu kako povećanje izgleda u brojakama, pogledajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
Reaguj
3