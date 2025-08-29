Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S. I. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, a akcija je sprovedena u koordinaciji Jedinice za obezbedjenje ličnosti i objekata, BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako je Kurir pisao, uhapšen je Srećko I. (28) iz Gornjeg Milanovca, koji je i ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici i osuđivan zbog drugih krivičnih dela.

- On se sumnjiči da je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije koji su stajali u kordonu izmeću prostorija SNS i demonstranata tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu - navodi se u saopštenju policije. 

Uhapšeni Srećko I.  Foto: Instagram

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sada se pojavio i snimak napada na Žandarmeriju, koji možete pogledati u nastavku: 

Aktivan na protestima

- Policijski službenici su operativnim radom identifikovali i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Srećka I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca jer je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu - navodi se u saopštenju.

Kako se može videti i po njegovim objavama, veoma je angažovan na protestima, te sa jednog ima i fotografiju sa odbornikom u novosadskom parlamentu i liderom GG "Budi Heroj", Mišom Bačulovim.

Snimak njegovog privođenja pogledajte u nastavku: 

Privođenje blokadera Srećka I Izvor: Kurir

Srećko I. će, kako saznajemo biti priveden tužilaštvu na saslušanje zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. 

Kurir.rs

