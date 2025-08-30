Slušaj vest

Dragan Šolak, vlasnik blokaderskih medija, koji svakodnevno udaraju na državu i njene napore da građanima donese boljitak i podigne životni standard, trenutno krstari vodama Jadrana ali ne u čamčiću nego na svojoj jahti dugoj skoro 50 metara i teškoj skoro 500 tona!

Ovo odmaralište ili bolje reći letovalište na vodi pravi je luksuzni ploveći hotel koji može da ugosti čak 10-12 ljudi u lux spavaćim kabinama s još luksuznijim kupatilima.

Luksuzna jahta, čiji je vlasnik milijarder iz Srbije Dragan Šolak izgrađena je u španskom brodogradilištu 2009, a potpuno je renovirana, obnovljena i našminkana pre samo godinu dana.

Prema podacima stranice Superyacht/fan, njena vrednost procenjuje se na 10 miliona dolara.

Jahta ima tri nivoa s raskošnim barom i barskim stolicama od bele kože, a paluba je opremljena garniturama i ležaljkama za uživanje na suncu, kao i velikim trpezarijskim stolom da bogataši uz jelo mogu da uživaju i u pogledu. Italijanski dizajn, skroz, koji je potpisala poznata italijanska kompanija koja se bavi uređenjem skupih enterijera.

Jahta ima luksuznu glavnu spavaću sobu za domaćine (master) plus još 4 dvokrevetne kabine za goste. Na njoj bogataše vozika i služi čak 10 članova osoblja. Svaka kabina je klimatizovana a jahta ima i svoju teretanu.

Nedeljni troškovi plovidbe ovom jahtom iznose više od četvrt miliona evra! Ujeku sezone, u udarnim terminima od maja do septembra, tačnije 276.000 nedeljno za gorivo, posadu i sve druge bogataške prohteve.

Kad Šolaku dojadi kupanje, sunčanje i izležavanje na palubi, onda može da vežba u teretani ili da igra golf na palubi?!