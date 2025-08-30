Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović broji poslednje dane pred porođaj!

Ministarka i njen suprug kompozitor Damir Handanović spremaju se postanu roditelji, a radosna trudnica kojoj je ovo treće dete i koja u novembru puni 47 godina, nije koristila trudničko bolovanje, već je svoje radne obaveze izvršavala do nekoliko dana pred porođaj, pa smo tako mogli nedavno i da je vidimo i na napredstavljanju seta novih ekonomskih mera države za pomoć građanima, na kojima je i sama, zajedno sa svojim timom u Ministartsvu energetike predano radila.

Sada je ministarka objavila dve fotografije na Instagramu, uz opis:

- Hvala ti što si mi omogućila da prethodnih 9 izazovnih meseci lakše prebrodim. S nestrpljenjem te očekujemo.

Podsetimo, kako je izvor za Kurir ranije rekao, ministarka je navikla da radi na Zapadu do pred sam porođaj, te je tako bilo i u ovoj trudnoći.

- Dubravka je dugo radila na Zapadu pa te iste radne navike primenjuje i u Srbiji, tako da se ne očekuje da će dugo odsustvovati sa posla - rekao nam je izvor kada smo ekskluzivno objavili informaciju da je ministarka trudna.

Inače, iako na raznim javnim pojavljivanjima i obilascima nije krila da je u blagoslovenom stanju, Đedović Handanović je tek pre nekoliko dana po prvi put javno progovorila o svojoj trudnoći.

- Ja sam pokušavala da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da bude primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je ministarka pre nekoliko dana gostujući u jutarnjem programu na Pinku.

Dubravka Đedović i Damir Handanović upoznali su se sasvim slučajno, zahvaljujući tenisu, na sportskoj manifestaciji Serbian open.