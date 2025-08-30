ĐURIĆ OBIŠAO PAVILJON SRBIJE NA EXPU U OSAKI: Prilika da se Srbija promoviše u međunarodnoj zajednici
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da učešće na međunarodnoj izložbi "Ekspo" u Osaki nije samo prilika da se predstavi i promoviše srpska kultura, filozofija i istorija, već i da se pošalje poruka da je Srbija zemlja budućnosti – domaćin "Ekspa 2027", otvorena za sve goste koji žele da je upoznaju.
Marko Đurić, prilikom obilaska Srpskog paviljona na "Ekspa" u Osaki, rekao je da sam na tom mestu ceo svet predstavlja u najboljem mogućem svetlu, kao da je ponosan što je Srbija uspela da njen paviljon bude jedan od najposećenijih, sa više od 700.000 posetilaca.
Naglasio je da je nastup Srbije na izložbi u Osaki prilika i da se ukaže na to da će zemlja 2027. godine biti mesto susreta privrednika, mislilaca i ljudi koji treba da rešavaju probleme čovečanstva – od klimatskih promena i izazova održivosti života na Zemlji, do umetnosti, kulture i igre.
"Naše učešće u Osaki ocenjujem kao izuzetno uspešno i značajno za promociju zemlje u međunarodnoj zajednici. Čestitam svima koji su na ovome radili, jer je ovo važan korak u unapređenju imidža Srbije u svetu. U restoranu na 'Ekspu' možete da probate srpske ćevape i pića, ali i mnogo više od toga – ovde je cela naša filozofija življenja, nauka, umetnost i kultura", istakao je ministar.
Dodao je da obilaskom Srpskog paviljona na izložbi zaokružuje svoju uspešnu posetu Japanu koja je, kako je ocenio, "korak napred" u odnosima dve zemlje.
"Ova poseta je uvod u skorašnje posete na najvišem nivou koje će se desiti u narednim nedeljama. Imajući u vidu da smo i ovog meseca imali sastanke u Vašingtonu sa državnim sekretarom SAD, da smo u Beogradu ugostili razne afričke i druge ministre, rekao bih da ovaj avgust nije bio za spavanje – već smo svom snagom gurali za Srbiju na svim meridijanima", poručio je Đurić.