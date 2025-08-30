Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas snažnom porukom na Instagram nalogu "avucic".

- Srbija će ostati neosvojiva i nepokorena tvrđava za svakog osvajača, svoju slobodu volimo više od svega - naveo je Vučić u objavi.

Podsećamo, Vučić se oglasio sinoć nakon fantastičnih vesti o povećanju penzija za 12 odsto.

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

