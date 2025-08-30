Slušaj vest

Od sledeće nedelje, zahvaljujući novim ekonomskim merama države, profit trgovaca na osnovne namirnice biće prepolovljen, a kamate na kredite spuštene. Cilj, kako je naglašeno, jeste zaštita kupovne moći građana i stabilnost tržišta. Dok pojedini govore o udaru na biznis, država poručuje - prvo građani, pa tek onda profit.

Gostujući analitičari i političari u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji osvrnuli su se, pored aktuelne teme novih mera države, na stanje u medijskom prostoru, ali i na polemike o finansiranju pojedinih nevladinih organizacija i medija.

Damjanović: Ubeđen sam da su nove mere države dobra odluka

Damjanović je ukazao na sliku koju pojedini mediji serviraju javnosti, a koja je odavno prešla granice manipulacije i verodostojnosti.

- Jedno je medijska slika, a drugo je neverovatno nezapamćena propaganda protiv sopstvene države. Oni su ti koji non stop govore da samo kod njih možete da čujete predstavnike opozicije, to nije tačno.

Govoreći o novim ekonomskim merama, najavljuje podršku i veru u njihovu trajnost i efikasnost.

- Mi iz SRS uvek ćemo podržati svaku meru koja je u interesu građana Srbije. Ubeđen sam da je odluka dobra. Imamo i najavljeno povećanje penzija i plata u javnom sektoru - naglasio je Damjanović.

On je dodao da su za dugoročnu stabilnost potrebne i šire promene:

- Ukinut je SDK kako niko do kraja ne bi mogao da prati tok novca, to apsolutno mora da se vrati. Srbiji je potrebna razvojna banka po uzoru na Nemačku. Bićete korektivni faktor i uticaćete na komercijalne banke da snize kamatne stope za projekte, najviše za poljoprivredu. Nadam se da je ovo početak sveobuhvatnih mera koje će u narednih 10, 20 godina dovesti do potpune stabilnosti, ali i rasta naše privrede.

Pavlović: Dolazi do rasta životnog standarda običnih građana

Pavlović je oštro kritikovao narativ o nedostatku slobode u medijima.

- Priča o manjku medijske slobode u Srbiji je glupost. Vaš izbor je šta želite da gledate. Pojedini mediji trenutno služe kao propagandno sredstvo protiv države - rekao je.

Govoreći o ekonomskim merama, Pavlović je ocenio da one nisu udar na državu već na velike trgovinske lance.

- Ovo je nešto što bi trebalo svi da podrže. Napadi na ove mere stvaraju mi privid da neko napada samo da bi napadao. Neminovno dolazi do rasta životnog standarda običnih građana. Slažem se da su neophodne dugoročne strategije kako bi sutradan imali bolje rezultate kao država - naglasio je Pavlović.

Matović: Potrebno je da se okrenemo domaćoj privredi

Matović je podsetio da su podaci o finansiranju medija i nevladinih organizacija mogli biti poznati i ranije.

- Ono što je neophodno jeste usvajanje Zakona o stranim agentima koje je predložio gospodin Vulin. To je zakon koji bi doveo do svake vrste transparentnosti, a najpre o finansiranju. Ti mediji se time i ponose i ponašaju se kao strane koje podržavaju. Zakon je dosta dobar jer bi sebe morali da predstave kao ono što jesu, a to bi trebalo da rade i nevladine organizacije - izjavio je Matović.

On je dodao da "politika dehumanizacije i propagandni momenat tih medija dovodi do polarizacije u društvu" i ocenio da ih to čini saučesnicima.

Govoreći o merama, Matović je naglasio:

- Ja smatram da su kamatne stope mnogo važnije od samih trgovinskih lanaca, donose mnogo više boljitka i daju obrt ekonomiji. Treba da se konačno i u potpunosti okrenemo domaćoj privredi, ali tu je uloga i na građanima.

Obrknežev: Ne znam koja bi još zemlja uspela sve ovo

Obrknežev je ukazao na konfuziju unutar opozicionog spektra i njihov odnos prema pojedinim medijima.

- Određene grupacije prihvatile su teoriju pumpanja, dinstanja i jahanja. Kad pogledam opoziciju, neki su za široku koaliciju, neki ne žele da podrže magla listu. Sada imate situaciju da je firma protiv svoje grupe, a oni pozivaju na podršku tim televizijama - rekao je.

Govoreći o medijima, Obrknežev je naglasio:

- Profesionalizma nema. Ne mogu da verujem da neko ima toliko mržnje i sposobnosti da iskrivi stvarnu sliku.

Na temu ekonomskih mera, Obrknežev je dodao:

- Moram da pohvalim grupe proizvoda. Ne favorizuje se jedan proizvođač. Uz povećanje penzija i smanjenje marži, koliko je automatski budžet pojedinca i porodice u plusu? Da u momentu poput ovakvog povećavate penzije, ne znam koja bi još to zemlja uspela da uradi.

