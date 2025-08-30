Slušaj vest

Građani koji žele Srbiju bez blokada organizovaće sutra skupove u 100 gradova i mesta u Srbiji. Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve koji žele da učestvuju u šetnjama protiv blokada da dođu na skupove od 18.30 sati.

Skupovi koji će sutra biti organizovani imaju iste motive kao i prilikom okupljanja prošle subote, kada su građani u 75 gradova i opština izašli na trgove i ulice i poručili da ne žele više da trpe blokade svakodnevnog života, kao ni nasilje. MUP i BIA izneli su procene da je na skupovima bilo 72.000 ljudi.

Okupljanja

Okupljanja su se održala, između ostalog, u Raškoj, Ubu, Loznici, Vladimircima, Trgovištu, Kruševcu, Obrenovcu, Boru, Doljevcu, Priboju, Inđiji, Leskovcu, Šidu, Vrnjačkoj Banji, Bosilegradu, Aranđelovcu, Sečnju, Zrenjaninu, Vranju, Požarevcu, Kikindi, Sremskim Karlovcima, Novoj Crnji, Paraćinu, Žitištu, Kuli, Odžacima...

Svi ovi skupovi bili su uredno prijavljeni, a održali su se i sredu pre toga.

Drugačije lice Srbije

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da ljude koji žele destabilizaciju Srbije apsolutno ne zanimaju ekonomska situacija u Srbiji i životni standard građana, ali da će građani na najavljenim skupovima danas imati priliku da vide potpuno drugačije lice Srbije.