GRAĐANI USTAJU PROTIV BLOKADA! Sutra skupovi u 100 mesta širom Srbije, narod poručuje - dosta terora i nasilja!
Građani koji žele Srbiju bez blokada organizovaće sutra skupove u 100 gradova i mesta u Srbiji. Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve koji žele da učestvuju u šetnjama protiv blokada da dođu na skupove od 18.30 sati.
Skupovi koji će sutra biti organizovani imaju iste motive kao i prilikom okupljanja prošle subote, kada su građani u 75 gradova i opština izašli na trgove i ulice i poručili da ne žele više da trpe blokade svakodnevnog života, kao ni nasilje. MUP i BIA izneli su procene da je na skupovima bilo 72.000 ljudi.
Okupljanja
Okupljanja su se održala, između ostalog, u Raškoj, Ubu, Loznici, Vladimircima, Trgovištu, Kruševcu, Obrenovcu, Boru, Doljevcu, Priboju, Inđiji, Leskovcu, Šidu, Vrnjačkoj Banji, Bosilegradu, Aranđelovcu, Sečnju, Zrenjaninu, Vranju, Požarevcu, Kikindi, Sremskim Karlovcima, Novoj Crnji, Paraćinu, Žitištu, Kuli, Odžacima...
Svi ovi skupovi bili su uredno prijavljeni, a održali su se i sredu pre toga.
Drugačije lice Srbije
Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da ljude koji žele destabilizaciju Srbije apsolutno ne zanimaju ekonomska situacija u Srbiji i životni standard građana, ali da će građani na najavljenim skupovima danas imati priliku da vide potpuno drugačije lice Srbije.
- Tu ne vidite ni jedan incident, tu ne vidite na transparentima ni jednu ružnu reč upućenu prema bilo kome. Vi vidite nasmejane ljude, ljude sa balonima, sa decom, ljude koji nikoga ne mrze, koji samo žele svoju Srbiju nazad i svoj normalan, uobičajen život nazad. Koji žele da se kreću slobodno, da rade, da uče, da imaju neku stabilnu i sigurnu budućnost, da znaju šta će se desiti sutra - rekla je Brnabić za TV Prva.