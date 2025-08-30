Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas pripadnike Policijske stanice u Osečini i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u ovoj opštini, i poručio da će se u narednom periodu zalagati za povećanje broja policijskih službenika i modernizaciju Sektora za vanredne situacije kako bi građani Srbije i njihova imovina bili još sigurniji i bezbedniji.

- U narednom periodu radićemo na tome da se obezbedi što veća vidljivost policije, što veći broj pripadnika koji će služiti građanima, bilo da je reč o javnom redu i miru, borbi protiv kriminala, saobraćajnoj policiji i svi drugim aktivnostima policije - rekao je ministar naglasivši da je na području Osečine stabilan javni red i mir.

Dačić je rekao da će se i u narednom periodu nastaviti sa jačanjem kapaciteta Sektora za vanredne situacije čiji su pripadnici od početka godine spasili 1.300 ljudi, kako bi odgovor na sve vanredne situacije bio još efikasniji.

- Situacija je takva da ne možete imati bilo kakvu stabilnu prognozu kakve će vremenske prilike biti u narednom periodu. Juče je bilo 200 požara u Srbiji što je mnogo veći broj od uobičajenog za ovaj period. Broj intervencija Sektora za vanredne situacije za prvih osam meseci ove godine je skoro 30.000, koliko je bilo u celoj prošloj godini - rekao je ministar.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas pripadnike Policijske stanice u Osečini i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u ovoj opštini Foto: MUP Srbije

On je poručio da će obići sve policijske stanice u Srbiji.

- Želja mi je da policija bude u najboljem smislu reči u službi građana, da bude servis građana. Policija postoji u interesu građana, ona je narodna policija. Rezultati koje imamo pokazuju sve veće poverenje građana u to da će ih neko zaštiti, a to su upravo policajci i vatrogasci - rekao je ministar Dačić.

Ministar je sa svojim saradnicima posetio i Opštinsku upravu Osečina gde se sastao sa predsednikom ove opštine Nikolom Tomićem sa kojim je razgovarao o značaju dobre saradnje lokalne samouprave i policije za bezbednost građana.