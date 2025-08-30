JA NEMAM GAZDU, JEDINI KOME ODGOVARAM SU GRAĐANI SRBIJE I SRPSKI NAROD Vučićeve moćne poruke: Srbija je na evropskom putu i neće uvesti sankcije Rusiji (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da "služi samo građanima Srbije i našem narodu".
Predsednik Vučić na Instagram nalogu "avucic" objavio je video sa moćnim porukama.
"Mislim da su prvo pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovek i ovo nisam uradio ja sam", navodi Vučić i nastavlja:
"A ja nemam gazdu, jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod, i nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na zapadu ni onima na istoku".
Predsednik dalje poručuje da Srbija ostaje na evropskom putu i da neće uvesti sankcije Rusiji.
"Da, Srbija je na evropskom putu, biće i ostaće do kraja mog mandata. Da, Srbija neće da uvede sankcije Ruskoj Federaciji do kraja mog mandata, dok imam i većinu, uticaj na većinu da to na takav način nazovem i u Vladi Srbije i u Narodnoj Skupštini Srbije", zaključuje predsednik Vučić.