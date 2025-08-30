Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da "služi samo građanima Srbije i našem narodu".

Predsednik Vučić na Instagram nalogu "avucic" objavio je video sa moćnim porukama.

"Mislim da su prvo pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovek i ovo nisam uradio ja sam", navodi Vučić i nastavlja:

"A ja nemam gazdu, jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod, i nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na zapadu ni onima na istoku".

Predsednik dalje poručuje da Srbija ostaje na evropskom putu i da neće uvesti sankcije Rusiji.