Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvuje 60. Kočićevom zboru na Manjači.

"Uvek mi je veliko zadovoljstvo i čast biti na Manjači sa slobodnim Srbima. Ovo su ljudi kojima ne možete da namećete odluke, da im uskratite pravo glasa i otmete slobodu", izjavio je Vulin novinarima u Stričićima, gde se zajedno sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom pridružio narodnom veselju.

Aleksandar Vulin je istakao da u Stričićima danas ima mnogo ljudi sa Manjače, ali i još više onih koji nemaju nikakve veze ni sa Manjačom, ni sa Republikom Srpskom, ali koji su Srbi i žele da budu slobodni.

"Ponosan sam što sam danas ovde sa predsednikom Dodikom, predsednikom slobodnih Srba", naglasio je Vulin.