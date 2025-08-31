Slušaj vest

"Ukoliko dođe do instrumentalizacije obrazovanja zarad političkih ciljeva, procenićemo situaciju i prema njoj se odrediti u skladu sa zakonom", rekao je Stanković u intervjuu za list Politika.

Rekao je da "hoće da veruje da su blokade deo prošlosti", a da se sukobi političkog karaktera vode bez opstrukcije važnih društevnih sistema kao što je obrazovanje.

Na pitanje o najavljenom protestu srednjoškolaca, on je naveo da i srednjoškolci, koji žele da iskažu svoj politički stav, obrazovanje treba da odvoje od politike jer je to pre svega u njihovom interesu.

"Zakon je jasan. Izostanci sa nastave će se bezuslovno evidentirati, a ne mogu se opravdati političkim razlozima", upozorio je Stanković.

On je rekao i da je u protekloj školskoj godini 75 direktora škola podnelo ostavke iz različitih razloga, navodeći i da je razrešeno dužnosti 25 direktora na osnovu nalaza prosvetne inspekcije.

"U Srbiji ukupno postoji 1.860 osnovnih i srednjih škola, toliko i direktora tih škola. Ostavke je podnelo četiri odsto direktora, a svega 1,3 odsto je razrešeno dužnosti. Prema tome, Ministarstvo prosvete nije preduzelo nikakve masovne represivne poteze", rekao je Stanković.

On je naglasio da su razlozi za smenu dikretora bazirani na nalazima prosvetnih ispekcija i utemeljeni u zakonu, kao i da blokade rada škola nisu zakonite.

Takođe je rekao i da su ugovori za nastavnike na određeno vreme definisani prema potrebama nastavnog procesa i na direktorima škola je da procene da li bi neko trebalo da bude i dalje angažovan u skladu sa potrebama organizacije nastave.

"Ne vidim politizaciju u tome što neko nije dobio produžetak ugovora o radu. A da sam ja direktor neke škole, sa velikim i dobrim razlozima bih otkazao ugovore o radu zaposlenom koji je kršio zakon i opstruirao nastvni proces, jer bih kao direktor bio odgovoran za organizaciju rada škole i za one koji opstruiraju radni proces ne bi bilo mesta u ustanovi kojom rukovodim", poručio je Stanković.