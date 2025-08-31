Slušaj vest

Građani koji žele Srbiju bez blokada organizovaće danas skupove u 100 gradova i mesta u Srbiji. Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve koji žele da učestvuju u šetnjama protiv blokada da dođu na okupljanja od 18.30 sati.

Skupovi koji će danas biti organizovani imaju iste motive kao i prilikom okupljanja prošle subote, kada su građani u 75 gradova i opština izašli na trgove i ulice i poručili da ne žele više da trpe blokade svakodnevnog života, kao ni nasilje. MUP i BIA izneli su procene da je na skupovima bilo 72.000 ljudi.

Okupljeni su nosili transparente "Hoću mir!", "Hoću da radim!", "Hoću da se krećem slobodno!", "Hoću da učim!", "Hoću moju Srbiju nazad!", "Hoću normalan život!", "Hoću moj život nazad!".

Okupljanja su se održala, između ostalog, u Raškoj, Ubu, Loznici, Vladimircima, Trgovištu, Kruševcu, Obrenovcu, Boru, Doljevcu, Priboju, Inđiji, Leskovcu, Šidu, Vrnjačkoj Banji, Bosilegradu, Aranđelovcu, Sečnju, Zrenjaninu, Vranju, Požarevcu, Kikindi, Sremskim Karlovcima, Novoj Crnji, Paraćinu, Žitištu, Kuli, Odžacima... Svi ovi skupovi bili su uredno prijavljeni, a održali su se i sredu pre toga.

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da ljude koji žele destabilizaciju Srbije apsolutno ne zanimaju ekonomska situacija u Srbiji i životni standard građana, ali da će građani na najavljenim skupovima danas imati priliku da vide potpuno drugačije lice Srbije.