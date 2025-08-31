Andreas fon Bekerat imenovan za novog ambasadora EU u Srbiji
Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) imenovala je Andreasa fon Bekerata za novog ambasadora Evropske unije u Srbiji.
Fon Bekerat je švedski diplomata koji je prethodno obavljao funkciju ambasadora Švedske u Poljskoj i Ukrajini, kao i zamenika generalnog direktora za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju u švedskom Ministarstvu spoljnih poslova.
Visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije Kaja Kalas danas je objavila imenovanja na ključne pozicije unutar Evropske službe za spoljne poslove.
Reč je o pet pozicija u višem menadžmentu, 36 novih šefova delegacija i dvoje zamenika šefova delegacija.
Fon Bekerat je na ovoj funkciji nasledio Emanuelea Žiofrea, italijanskog diplomatu koji je bio ambasador EU u Beogradu od 2021. godine. Žiofre je imenovan za zamenika generalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju u EEAS-u.