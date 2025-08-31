"MNOGI ŽELE SRBIJU NA KOLENIMA, A JA SRBIJU KOJA JE NAJBOLJA U SVEMU" Snažna poruka predsednika Vučića
- Ne sanjaju svi ljudi iste snove. Mnogi žele Srbiju na kolenima, a ja Srbiju koja je najbolja u svemu - stoji u objavi.
Prethodno, predsednik Aleksandar Vučić poručio je juče da služi samo građanima Srbije i srpskom narodu.
- Mislim da su prvo pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovek i ovo nisam uradio ja sam. A ja nemam gazdu, jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod, i nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na Zapadu, ni onima na Istoku - naveo je Vučić.
Istakao je da je Srbija na evropskom putu, da će to biti i ostati do kraja njegovog mandata.
- Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji do kraja mog mandata, dok imam i većinu, uticaj na većinu da to na takav način nazovem i u Vladi Srbije i u Narodnoj Skupštini Srbije - dodao je Vučić.