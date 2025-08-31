Slušaj vest

Mirna okupljanja građana protiv blokada i šetnje počinju u 18 i 30 časova.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Fotografije sa prvog okupljanja 20. avgusta pogledajte u galeriji ispod:

1/32 Vidi galeriju Građani protiv blokada Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

Okupljanja građana protiv blokada održana su 20. avgusta u 49 mesta, kada je, prema proceni policije, učestvovalo oko 33.000 ljudi, kao i 23. avgusta, kada se na skupovima u 71 mestu širom Srbije okupilo oko 70.000 ljudi.