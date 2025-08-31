Slušaj vest

Bivši hrvatski poslanik Ante Prkačin izjavio je u jednoj emisiji da su najmoćniji svetski političari posećivali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok, kako je naveo, niko od njih nije došao u Hrvatsku.

- Vučića je dolazio da poseti predsednik Kine, predsednik Indije, Makron, nemački predsednik i tako dalje. A kod nas ne dolazi niko - rekao je Prkačin.

Podsetimo, predsednik Srbije ponovo će se sresti sa liderima Kine i Rusije, Si Đinpingom i Vladimirom Putonom.

Naime, Vučić putuje u Kinu, gde će 3. septembra biti u počasnoj loži na trgu Tjenanmen i prisustvovati vojnoj paradi, a pored već potvrđenog susreta sa šefom ruske države i predsednikom Kine, očekuje se da Vučić održi i niz bilateralnih sastanaka sa drugim svetskim liderima, koje će se pre svega ticati ekonomske saradnje i energetike, ali i dešavanja u regionu.

