Bivši hrvatski poslanik Ante Prkačin izjavio je u jednoj emisiji da su najmoćniji svetski političari posećivali predsednika Srbije Aleksandra Vučića , dok, kako je naveo, niko od njih nije došao u Hrvatsku.

- Vučića je dolazio da poseti predsednik Kine, predsednik Indije, Makron, nemački predsednik i tako dalje. A kod nas ne dolazi niko - rekao je Prkačin.

Naime, Vučić putuje u Kinu, gde će 3. septembra biti u počasnoj loži na trgu Tjenanmen i prisustvovati vojnoj paradi, a pored već potvrđenog susreta sa šefom ruske države i predsednikom Kine, očekuje se da Vučić održi i niz bilateralnih sastanaka sa drugim svetskim liderima, koje će se pre svega ticati ekonomske saradnje i energetike, ali i dešavanja u regionu.