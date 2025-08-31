mora i da se pojede nešto

Predsednik Novog DSS Miloš Jovanović nedavno je nakon više od mesec dana odustva iz javnosti izašao iz političko-medijskog "tihovanja" kako bi u jednom televizijskom gostovanju proručio da neće podržati tzv. studentsku listu, odnosno da planira izlazak na izbore kad god oni budu raspisani.

Međutim, svoj "politički program" obilaska sjajnih narodnih manifestacija kojima je bogata naša Srbija nije napustio, pa je tako nakon zapaženih poseta Dana piva u Zrenjaninu i Dana šljiva u Blacu, sa članovima svoje stranke koja ima status parlamentarne, iako se u Parlamentu ne pojavljuju već skoro osam meseci za šta uredno primaju novčanu naknadu, sada obišao iRoštiljijadu u Leskovcu.

Sa iste, kroz dim od pravljenja pljeskavica i ćevapa, Miloš Jovanović je poručio da se "pipremaju kao da će izbori biti raspisani svakog dana"!

O svemu su po običaju izvestili zvanični profili stranke na društvenim mrežama:

- Leskovac. Pripremamo se kao da će izbori biti raspisani svakog dana. Ni Vučić ne zna kada će raspisati izbore. On će gledati kakve su okolnosti, kakvi su rizici po njega i verujemo da nema dobrog vremena za njega da raspiše izbore ali u nekom trenutku će zaista morati - navodi se u objavi na "X" Novog DSS, dok je na svom zvaničnom profilu na instagramu Jovanović bio malo precizniji pa je podelio "priču" na kojoj je precizirao da se nalazi upravo na Roštilijadi u Leskovcu.

Međutim, rad istog bojkotuju, a iako je ljubav ka lepoj nam Srbiji pohvalna, ostaje nejasno na koji način tokom ovih poseta pokušavaju da doprinesu rešavanju društveno-političke krize u našoj zemlji.

Pre svega ovog, lider NDSS snimljen je i na tribinama jedne utakmice kako uvredljivo skandira na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Miloš Jovanović skandira uvrede protiv Vučića Izvor: Kurir