TADA SE NISU BUNILI, NISU RIDALI NAD SUDBINOM KOLEGA: Đukanović podsetio na gašenje N1 u Hrvatskoj -"Došao novi gazda, video da ne donosi profit - i ugasio je"
- Setite se kako je nedavno ugašen hrvatski N1. Došao je novi gazda, shvatio je da mu ta televizija ne donosi profit i ugasio je. Tada se kolege iz Srbije nisu bunile. Nisu ridali nad sudbinom njihovih kolega koji su ostali na ulici. Nismo tada pročitali ni slovo nekog teksta, niti smo čuli neki komentar ili gledali prilog o toj “nepravdi” gde kolege ostaju bez egzistencije. Ućutali su tada Slobodan Georgiev, Žaklina Tatalović, Željko Veljković, Ana Novaković i ostale vedete sa N1. No, danas kada je njihova zadnjica dovedena u pitanje, onda su se setili samoupravljanja, slobode medija, novinarskih prava… Valjda u njihovom slučaju gazda ne sme da bude gazda i da upravlja sopstvenom firmom - istakao je Vladimir Đukanović, i zaključio:
- Žalosno je koliko su licemeri. Ipak, dajem im reč da kada budem programski direktor N1 da ću ih zadržati, jer oni mogu da budu dobri novinari. Ovako su samo društveno-politički radnici. Nedostaje im da ih neko usmeri, a ja ću to sa zadovoljstvom da učinim.