- Setite se kako je nedavno ugašen hrvatski N1. Došao je novi gazda, shvatio je da mu ta televizija ne donosi profit i ugasio je. Tada se kolege iz Srbije nisu bunile. Nisu ridali nad sudbinom njihovih kolega koji su ostali na ulici. Nismo tada pročitali ni slovo nekog teksta, niti smo čuli neki komentar ili gledali prilog o toj “nepravdi” gde kolege ostaju bez egzistencije. Ućutali su tada Slobodan Georgiev, Žaklina Tatalović, Željko Veljković, Ana Novaković i ostale vedete sa N1. No, danas kada je njihova zadnjica dovedena u pitanje, onda su se setili samoupravljanja, slobode medija, novinarskih prava… Valjda u njihovom slučaju gazda ne sme da bude gazda i da upravlja sopstvenom firmom - istakao je Vladimir Đukanović, i zaključio: