Blokader Nikola Plemić praktično je priznao da se blokaderi služe nacističkim metodama! Naime, on je u izjavi za N1 kazao da policiji i rukovodstvu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu namerno bez prestanka puštaju iritantnu muziku i bebeći plač, što se može podvesti pod akustično mučenje - psihološku torturu koju su nacisti koristili nad Jevrejima.

Naime, ovaj blokader sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sinoć se našao sa grupom blokadera ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu, a na pitanje reporterke N1 zašto konstantno puštaju pesmu "Mama voli bebu, najviše na svetu" i bebeći plač, Plemić je rekao:

- Ta pesma je pre svega odabrana zato što je poznata u našem narodu kao izrazito iritantna muzika, pesma i tako dalje. Iz istog razloga je odabran i bebeći plač.

Ovim priznanjem dobili smo potvrdu da blokaderi ne prezaju ni od čega i da više apsolutno ne biraju sredstva kojima će se služiti u obračunu sa policijom i neistomišljenicima.

Inače, Instagram stranica "Mladi Pokreta slobodnih građana Novi Sad" promovisala je Plemića kada je u januaru držao govor u Kikindi.

