U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Srećko I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca zbog postojanja osnova sumnje da je 5. i 13. avgusta avgusta 2025. godine kamenicama i drugim predmetima gađao policijske službenike tokom neprijavljenih javnih skupova u Zemunu i u centru grada.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Srećku I. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Kako nezvanično saznajemo, Srećko I. je na saslusanju priznao da je 5. avgusta gađao flašicom žandarme u Zemunu, dok je negirao da je to činio 13. avgusta.