Policija tzv. Kosova je sinoć u Leposaviću privela dvadesettrogodišnjeg mladića sa inicijalima D. V. zbog, kako navode, lepljenja plakata na javnim površinama. Kako su saopštili iz policije, nakon saslušanja u policijskoj stanici, mladić je pušten na slobodu, a "slučaj je prosleđen tužilaštvu i vodiće se u redovnoj proceduri".

Prema saopštenju, D. V. se tereti za krivično delo "izazivanje mržnje i netrpeljivosti". Iako nije precizirano kakav je sadržaj plakata bio sporan, iz policije navode da su oni sadržali poziv na proteste.

Podsetimo, tokom protekle noći, širom severnog dela Kosovske Mitrovice izlepljeni su plakati sa srpskom trobojkom, javlja televizija Most.

Na plakatima su različite poruke od kojih jedna glasi "Ne damo Srbiju“.

Pored toga, na plakatima sa srpskom trobojkom piše i "Hoću mir", "Hoću normalan život", "Hoću da radim", "Hoću moju Srbiju nazad", "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada", "Hoću da se slobodno krećem".