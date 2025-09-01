Slušaj vest

Nova Uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, koju je usvojila Vlada Srbije, a predložio predsednik Aleksandar Vučić u okviru seta pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana, stupila je na snagu 1. septembra, te će od danas svi građani moći da po cenama nižim od 10 do 20 odsto u prodavnicama pazare čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije!

U narednih šest meseci svi veliki trgovinski lanci koji su u prošloj poslovnoj godini imali prihod veći od 4,5 milijardi dinara moraće da ograniče marže na proizvode iz ovih kategorija: mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića, kafa, čaj, sveže voće i povrće, prerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti proizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani i slatki konditorski proizvodi i žitarice, šećer, med, brašno, testenina, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začini, kućna hemija, papirna i kuhinjska galanterija, lična higijena i kozmetika, hrana za bebe, pelene.

Kazna 300.000 dinara

Ukoliko je do sada stopa marže na neke proizvode bila niža od maksimalno predviđenih 20 odsto, primenjivaće se ta niža stopa, odnosno ukoliko je marža bila manja od 20 procenata, trgovci neće moći da je povećaju na 20.

Oni trgovci koji nova pravila ne budu poštovali moraće da plate kaznu od 300.000 dinara, piše Nova ekonomija.

Neće se smanjiti rast BDP

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže za Kurir da je PKS posredovao u pregovorima države i trgovaca i da veruje da su ove mere relativno izbalansirane, odnosno da će svakako podržati najugroženije slojeve stanovništva.

Stanić: Uštede koje će se desiti kod stanovništva usled smanjenja cena ipak će završiti u potrošnji, čime se ne bi smanjio očekivani rast BDP Foto: Marko Karovic

- Takođe verujemo da privreda, konkretno sektor maloprodaje, neće pretrpeti veće troškove. Zadovoljstvo nam je što se u pojedinim stvarima izašlo u susret privredi, što će se izbeći prebacivanje tih troškova na proizvođače. Naravno, ovo će uticati na tržište, a eventualno duže trajanje mera preko šest meseci i godinu dana bi ipak otežalo situaciju i smanjilo potencijal i rast trgovine. Smatramo da će uštede koje će se desiti kod stanovništva usled smanjenja cena ipak završiti u potrošnji, čime se ne bi smanjio očekivani rast BDP - objašnjava Stanić i naglašava da se "privreda uvek odazvala inicijativama države da se podrži stanovništvo, ali da se mora imati razumevanje i za poziciju privrede, koja se susreće sa sve većim troškovima".

Ceo asortiman namirnica

Ministar Mali: Cilj nam je dalje povećanje životnog standarda Foto: Printscreen/RTS

- Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo. Sprovodimo u delo ovu meru, koja će biti deo seta ekonomskih mera, a koju će građani u ličnim budžetima i te kako osetiti. Cilj nam je dalje povećanje životnog standarda, jer smo analizom utvrdili da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i slično u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i u konstruktivnoj saradnji s trgovinskim lancima složili smo se da se to mora obuzdati. Već 1. oktobra možemo razgovarati o mesečnim uštedama za porodicu. Ovo su mere za pravi, realan život, koje će dati najviše efekata - kazao je Siniša Mali, koji će se i sam danas uputiti u kupovinu kako bi se na licu mesta uverio za koliko je snižena cena 25 istih proizvoda koje je kupio u prošlu sredu, kada je njegov račun iznosio 4.991 dinar.

Predsednik Vučić: Znatno poboljšanje standarda

Predsednik Vučić: Kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano s trgovcima i mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju Foto: Instagram Printscreen

Predsednik je istakao da tu ne može da bude gotovo nikakvih prevara jer je sve obezbeđeno kroz uredbu, kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije.

- Kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano s trgovcima i mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju. Želimo im da ostvaruju veće profite i verujemo da je ovo u njihovom interesu, jer će ljudi kupovati više i trošiti više novca, zato što znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo - kazao je Vučić.