Ambasadorka Irske u Nemačkoj prenela je svoju zabrinutost nemačkim vlastima nakon što su irskog demonstranta pretukli policajci tokom protesta u Berlinu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako nemački policajac dva puta udara ženu na protestima u lice, nakon čega je odvlači sa demonstracija.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su ambasadorka Irske u Nemačkoj, Maeve Collins, kao i visoki zvaničnici ministarstva, stupili u kontakt sa nemačkim vlastima u vezi sa incidentom.

Portparol je dodao da su zvaničnici ministarstva „spremni da pruže konzularnu pomoć pogođenoj državljanki, ukoliko to zatraži“.

Ovo nisu jedine države koje tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih.

Nemačka policija nasilno je uhapsila četrnaestogodišnju devojčicu dok je prisustvovala propalestinskom protestu u Berlinu.

Lokalni mediji saopštili su da ovo nije prvi put da je Alicia Angelique Muller privedena zbog protesta protiv brutalnog izraelskog rata protiv Palestinaca u Gazi.