NEMAČKA POLICIJA BRUTALNO RAZBIJA BLOKADE, DVA PUTA UDARILI ŽENU U NOS Tretiraju ih kao opasnost po bezbednost! Nakon prebijanja je uhapsili (VIDEO)
Ambasadorka Irske u Nemačkoj prenela je svoju zabrinutost nemačkim vlastima nakon što su irskog demonstranta pretukli policajci tokom protesta u Berlinu.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako nemački policajac dva puta udara ženu na protestima u lice, nakon čega je odvlači sa demonstracija.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su ambasadorka Irske u Nemačkoj, Maeve Collins, kao i visoki zvaničnici ministarstva, stupili u kontakt sa nemačkim vlastima u vezi sa incidentom.
Portparol je dodao da su zvaničnici ministarstva „spremni da pruže konzularnu pomoć pogođenoj državljanki, ukoliko to zatraži“.
Ovo nisu jedine države koje tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih.
Nemačka policija nasilno je uhapsila četrnaestogodišnju devojčicu dok je prisustvovala propalestinskom protestu u Berlinu.
Lokalni mediji saopštili su da ovo nije prvi put da je Alicia Angelique Muller privedena zbog protesta protiv brutalnog izraelskog rata protiv Palestinaca u Gazi.
Nedavno su naoružani američki policajci nasilno razbili blokadu mosta između saveznih država Kentaki i Ohajo.
Oko 100 ljudi je prešlo most sa strane Ohaja. Međutim, demonstrante je dočekalo skoro 50 policajaca iz Kovingtona u Kentakiju, koji su pesnicama udarali blokadere i gađali ih puškama za pejntbol.
Kurir/rte