Slušaj vest

Građani protiv blokada i nasilja okupljaju se večeras u 100 mesta širom Srbije sa jasnom porukom: Hoćemo mir i život nazad!

Ogromne kolone vozila već se mogu videti na putevima, te je tako grupa građana iz Valjeva krenula put Uba i Osečine da podrži svoje sunarodnike.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

Građani protiv blokada - Valjevo Izvor: Privatna arhiva

Valjevo 1 - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

Sve o okupljanju širom Srbije pratite u našem blogu UŽIVO.