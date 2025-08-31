Slušaj vest

Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja na ulicama u više od 100 mesta širom Srbije, a jasnu poruku poslali su građani iz Novog Sada u koloni kojoj se ne vidi kraj!

Naime, oni su prošetali sa transparentom "Novi Sad protiv blokada", ali to nije bilo sve!

Građani u Novom Sadu Foto: Privatna Arhiva

Pored građana koji su prošetali u jasnoj nameri, i bajkeri su se okupili u vožnji da podrže sugrađane. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Građani su okupljeni nasmejani, spremni da pošalju jasne poruke i stanu na kraj blokadama koje se već mesecima dešavaju na ulicama gradova Srbije. 

U nastavku možete pogledati nepreglednu kolonu: 

Novi Sad - Dron Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

Sve o okupljanu širom Srbije pratite u našem blogu UŽIVO.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSVI ZAJEDNO ZA SRBIJU BEZ BLOKADA! Kolone vozila iz Valjeva krenule za Ub i Osečinu: Ne vidi im se kraj! (VIDEO)
download.jpg
PolitikaVIJORE SE TROBOJKE, NEPREGLEDNA KOLONA VOZILA! Građani protiv blokada krenuli iz Šapca za Vladimirce (FOTO, VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 17.35.46_82741f18.jpg
PolitikaUŽIVO NAROD ŠIROM SRBIJE USTAO PROTIV BLOKADA Građani šalju jednoglasnu poruku: Želimo povratak normalnom životu! KOLONE VOZILA NA PUTEVIMA, VIJORE SE TROBOJKE
collage.jpg
PolitikaHOĆU MIR I MOJ ŽIVOT NAZAD! Građani protiv blokada izlaze na ulice u 100 mesta širom Srbije, narod mirnom šetnjom šalje JASNU PORUKU PROTIV RUŠENJA ZEMLJE
građani protiv blokada.jpg