Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja na ulicama u više od 100 mesta širom Srbije, a jasnu poruku poslali su građani iz Novog Sada u koloni kojoj se ne vidi kraj!

Naime, oni su prošetali sa transparentom "Novi Sad protiv blokada", ali to nije bilo sve!

Pored građana koji su prošetali u jasnoj nameri, i bajkeri su se okupili u vožnji da podrže sugrađane.

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Građani su okupljeni nasmejani, spremni da pošalju jasne poruke i stanu na kraj blokadama koje se već mesecima dešavaju na ulicama gradova Srbije.

U nastavku možete pogledati nepreglednu kolonu:

Novi Sad - Dron Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

