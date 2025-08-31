Slušaj vest

Kao što je najavljeno, građani koji žele da stanu na kraj blokadama okupljaju se širom Srbije danas sa jasnom porukom: Hoćemo mir i život nazad!

To je i jasna poruka građana iz Žablja.

- Hoćemo mir, stabilnost, stabilnu Srbiju i napredak. I naš i naše dece - rekla je sugrađanka.

Sa njom se složio i sugrađanin koji je izdvojio da "boljeg predsednika nećemo imati".

- Da smo radosni, veseli, da nam Srbija bude slobodna kao što je bila!

Poslušajte njihove izjave u nastavku:

Zabalj - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Takođe, građani u Zrenjaninu su podelili iste želje, o čemu možete pogledati u nastavku:

- Ja sam danas ovde da podržim svoju zemlju i svoj narod u nameri da očuvamo mir i stabilnost koje smo imali do sada. Kao prosvetni radnik želim da iskoristim priliku da pozovem svoje kolege na mir i zajedništvo. Svi treba da radimo svoj posao, da se udružimo i da vratimo dostojanstvo našoj zemlji i obrazovanju naše dece - rekla je ona.

Zrenjanin- Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

