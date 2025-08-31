Slušaj vest

Građani koji se protive blokadama danas se okupljaju u 100 mesta širom Srbije gde će poslati jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani protiv blokada u Zemunu Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Po prvi put, građani su se okupili i u Beogradu, tj u Zemunu i Voždovcu. 

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

