Beograd je jedan od 100 mesta u Srbiji u kojima se građani okupljaju da pošalju jasnu poruku da Srbija neće više blokada i nasilje na ulicama.

Tako su građani sa Voždovca poslali snažnu poruku ujedinjenje Srbije koja hoće mir i stabilnost države — kakva je bila pre blokada.

- Glavna poruka koju želimo da pošaljemo sa ovog skupa, i verujem da tako misli većina građana Srbije, jeste da želimo normalan život. A to pre svega znači stabilnost, mogućnost da neometano školujemo našu decu, kao i da planiramo budućnost za naše porodice. Kao što vidite, svakodnevno mirno funkcionisanje nam narušavaju blokade koje svakoga dana blokiraju naše ulice i zato sa ovog mesta želimo da poručimo glasno i jasno stop blokadama - rekla je sugrađanka.

S njom se složilo još dama, koja su izdvojile da su im "dosadile blokade i nasilje".

- To ne bi smelo da se dozvoli da blokiraju 9 meseci ulice i raskrsnice. Ne može čovek do lekara, deca ne idu u školu, uništili su omladinu, cele godine nisu išli u školu. Zato sam došla da podržim moju državu jer drugu nemam.

Pogledajte njihove izjavu u nastavku:

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Pogledajte okupljene građane na Voždovcu:

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

Sve o okupljanu širom Srbije pratite u našem blogu UŽIVO.