POGLEDAJTE NAJLEPŠE SLIKE IZ KRALJEVA I POŽEGE! Deca dočekuju kolone, građani ustali protiv blokada
Građani Kraljeva i Požege danas šalju snažnu poruku jedinstva, razuma i otpora, ne vikom, ne nasiljem, već dostojanstvom i toplinom!
Na ulice ova dva grada izašli su građani koji više neće da trpe nasilne blokade, i to je njihov odgovor - da pokažu da Srbija želi red i normalan život.
Otpor može da bude i miran, ljudski i lep - to nam pokazuju slike širom Srbije, a u Kraljevu i Požegi i najmlađi su na ulicama i dočekuju svoje sugrađane uz zastave, crtaju na asfaltu...
Nema blokada s njihove strane, samo snažna poruka: ne pristajemo na haos.
Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle šalju jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.