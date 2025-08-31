Slušaj vest

Građani Kraljeva i Požege danas šalju snažnu poruku jedinstva, razuma i otpora, ne vikom, ne nasiljem, već dostojanstvom i toplinom!

Na ulice ova dva grada izašli su građani koji više neće da trpe nasilne blokade, i to je njihov odgovor - da pokažu da Srbija želi red i normalan život.

Otpor može da bude i miran, ljudski i lep - to nam pokazuju slike širom Srbije, a u Kraljevu i Požegi i najmlađi su na ulicama i dočekuju svoje sugrađane uz zastave, crtaju na asfaltu...

Nema blokada s njihove strane, samo snažna poruka: ne pristajemo na haos.