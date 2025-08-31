Slušaj vest

Dugačka srpska trobojka razvijena je ponosno u Srbobranu i Boru u sklopu skupa koji se danas održava širom Srbije. 

Kako je najavljeno, građani koji su protiv blokada i nasilja na ulicama, okupljaju se u 100 mesta širom Srbije da pošalju jasnu poruku. 

Pogledajte kako izgleda razvijena trobojka u Srbobranu: 

srbobran.jpg
Srbobran Foto: Privatna Arhiva

Srpska trobojka je razvijena i u Boru!

Bor (1).jpg
Bor Foto: Privatna Arhiva

Vetereni nose zastavu u Kikindi

Kikinda - Veterani nose drzavnu zastavu Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, građani koji se protive blokadama večeras će u 100 mesta širom Srbije izaći na ulice sa jasnom porukom: obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

Sve o okupljanu širom Srbije pratite u našem blogu UŽIVO.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPOGLEDAJTE NAJLEPŠE SLIKE IZ KRALJEVA I POŽEGE! Deca dočekuju kolone, građani ustali protiv blokada
WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.04.54_09c61788.jpg
Politika"DOŠLA SAM DA PODRŽIM SVOJU DRŽAVU JER DRUGU NEMAM!" Dame sa Voždovca složne da je DOSTA blokadama i nasilju: Želimo normalan život i normalnu Srbiju! (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI Reka građana na skupu protiv blokada u Požarevcu (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaOKUPLJANJE GRAĐANA PROTIV BLOKADA PO PRVI PUT U BEOGRADU Pogledajte skupove u Zemunu i Voždovcu, jasna poruka: Hoćemo mir! (VIDEO/FOTO)
zemun vozdovac.jpg