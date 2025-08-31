Slušaj vest

Građani koji žele Srbiju bez blokada i nasilja, organizuju skupove u 100 gradova i mesta. Valjevčani su krenuli ka Ubu u kolonama automobila. I Novi Sad ustao je protiv blokada, širom srpske Atine vijore se srpske trobojke.

Građani se okupljaju i u Zemunu. Šapčani kreću na masovni skup u Vladimircima. Prema proceni policije, na skupovima prošlog vikenda okupilo se više od 72 hiljade ljudi.

Reporterka Aleksandra Dražić javila se iz Sremske Mitrovice, gde su se građani okupili protiv blokada širom Srbije i nasilja:

- Razgovarali smo sa okupljenim građanima, čini mi se da ima gotovo 2000 ljudi na Trgu Vojvođanskih brigada. Glavna poruka je da je Sremska Mitrovica protiv blokada i nasilja. Do sada nije bilo nikakvih incidenata i sve protiče veoma mirno, mislim da nikada više građana nije bilo u ovom gradu - ispričala je Dražić.

Takođe, reporterka Kurir televizije, Staša Keneški trenutno se nalazi u Novom Sadu, odakle se i uključila u specijalnu emisiju Kurir televizije:

- Tačno u pola 7 veliki broj ljudi krenuo je ka Futogu. Oni koji su se okupili su poprilično raspoloženi, čula se i himna Republike Srbije. Na Futogu su najavljeni govori i nekoliko hiljada ljudi kreće ka tamo. Očekujemo da će ovaj skup proteći u najmirnijem tonu.

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost govorio je za Kurir televiziju iz Novog Sada:

- Želimo da se sve apsolutno odblokira. Ovde ima nekoliko hiljada ljudi koji poručuju normalan život i nenasilje. Mi smo protiv nasilja, koje smo mogli da vidimo pre nekoliko nedelja. Sutra je prvi septembar i želimo da poručimo školarcima da krenu u školu - rekao je Oberknežev i dodao:

- Skoro da stojimo u mestu, jaz u društvu je sve veći i veći. Ovde imate srpskih zastava i transparenata, mi se borimo protiv te polarizacije, mi smo svi jedno i svi smo građani Republike Srbije. Ovo nije miting, ovo je poziv građana na jednu mirnu šetnju. Ovo nije politička slika, želimo da ukažemo na život običnog građanina.

Prvi gosti specijalne emisije Kurir televizije bili su Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija i Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine koji su govorili o porukama sa skupa:

- Građani su javno predstavili svoju odluku, svaki poziv na generalni štrajk nije uspeo. Nije bilo odziva. Svako dobijeno zeleno svetlo od plenuma, bilo je crveno svetlo za naše građane. Ponosim se našom Srbijom i našim narodom jer je veoma dobro razumeo šta se dešava. Drago mi je što građani u svom pamćenju imaju i 5. oktobar i NATO agresiju. Naša privreda je bila desetkovana, naša domaća preduzeća su bila uništena. 2012. godine smo dobili uništenu državu. Građani znaju kako danas žive, a kako su ranije i ne žele da im se sličan scenario opet dogodi - istakla je Raguš.

Ministar Bratina ističe da je ovakav skup reakcija i vapaj naroda za stabilnost:

- Sve navodne priče o tome da su u pitanju anarhisti komunisti, ništa od toga nije suština onoga što se nama dešavalo. Važno je da nam sada država funkcioniše. Mnogo je lakše skupiti u jednom gradu 100.000 ljudi, a mnogo je teže u 100 gradova skupiti po hiljadu. To pokazuje da ovo, pored poziva, ima autentičan smisao. Ljudima je zaista loše. Narod ima interes za slobodom - kaže Bratina i dodaje:

- Mi moramo da se odvojimo od toga da sve ostaje na leđima predsednika Srbije. Svako od nas mora da zauzima mesto i brani ovu zemlju, ne smemo da se krijemo iza nekoga. Mi nemamo drugu zemlju, ovo je naša otadžbina i ne možemo da se ponašamo drugačije. Svi smo u velikoj opasnosti, novu 1991. godinu ne bi smo preživeli. Ni 1999. ne bi bilo onako da smo bili u stabilijem stanju

Reporterka Kurira, Violeta Milićević uključila se u emisiju iz Doljevca gde se okupio veliki broj građana:

- Skup je protekao mirno, bez političkih govora. Građani su se okupili najpre ispred Narodne biblioteke u Doljevcu, nose srpska obeležja i parole na kojima piše da ne žele da im niko ometa svakodnevnicu. Žele da im sutra, 1. septembra, deca normalno krenu u školu i da im niko ne ometa svakodnevnicu. Građani slušaju srpske pesme, a ovde su i mladi ljudi kao i roditelji sa decom.

Skup naroda protiv blokada održava se i u Subotici, odakle se uključuje novinarka Aleksandra Orlić, koja ističe da poruke sa ovog skupa imaju istu suštinu kao i sa prethodnog:

- Možemo videti dva glavna transparenta na kojima piše "Ne damo Srbiju" i "Subotica protiv blokada". To su i poruke koje su na sličan način bile poslate i sa prethodna dva okupljenja. Kao i tada, sada sve protiče mirno, građani su se okupili da iskažu svoje mišljenje i stav. Zvaničnih obraćanja nije bilo, nije bilo šetnji. Skup traje oko sat i po vremena, građani stoje i razgovaraju, a potom se mirno razilaze i kreću svojim kućama - istakla je Orlić.

A iz Beograda, javlja se Vasilije Kićanović koji se nalazi u Zemunu na Magistarskom trgu:

- U ovom trenutku je maltene gotova šetnja koja traje već 20 minuta. Atmosfera je mirna, dolaze porodice sa decom, stariji i mlađi građani. Ovo okupljanje je prijavljeno i organizovano. Policija je na terenu radi bezbednosti i obezbeđivanja skupa.

Gosti koji su govorili u drugom satu specijalne emisije bili su Predrag Marković, prof. dr Aleksandar Lukić, Institut za političke studije i Srbislav Filipović, analitičar.

- Dobro je da što više ljudi izađe na ulicu i da se pokaže da većinski narod u Srbiji neće građanski rat, već da hoće dijalog. Sve što imamo kao neke političke nesporazume, treba da rešavamo razgovorom u različitim situacijama. Parlament se pretvorio u mesto gde se ne sukobljavamo rečima, već nekim drugim sredstvima. Ne možemo da rešavamo bilo kakve probleme ako ćemo da rušimo državu. Treba da rešavamo problem tamo gde jeste i mislim da su ova okupljanja dobra jer pokazuju da većina ljudi ne želi sukobe na takav način - ističe Lukić.

Marković naglašava da je Centar za društvenu stabilnost organizovao današnji skup, što je poznata informacija za razliku od skupova blokadera:

- Ovo je jedna sveobuhvatna kriza i imali smo propuste koji su doveli do toga da imamo dugačku krizu. Glupo je da sada brojimo koga ima više. Sigurno je da postoji mnogo ljudi kojima smetaju blokade. Srećom, nije došlo do nekih komplikacija. Dobra je vest što nije došlo do sukoba dve grupe šetača. Ne trebamo deliti jedne i druge, to je sve naš narod.

Filipović naglašava da je skup odgovor građana na poziv predsednika Aleksandra Vučića na dijalog:

- Za dvanaest godina je normalno da postoji neko malo nezadovoljstvo nekih ljudi. Ali, došlo se u situaciju da neko misli da je država slaba i da postoji mogućnost za nasilnu promenu vlasti. Vlast je za ovih 10 meseci uspela sve da izdrži. Pojava građana na ulicama je odgovor građana na poziv predsednika države na dijalog. Jedan deo Srbije je izašao na apel predsednika i šeta ulicama mirno, bez nasilja, i društvo je ušlo u proces dijaloga. Međutim, treba taj radikalizovani deo društva umiriti i da dijalog počne. Ova tiha masa je glasnija od svakog nasilnog skupa koji se održao - kaže Filipović i dodaje:

- U svakom društvu je normalno imati što jaču opoziciju. Ona je tu i da šeta i da napada i da zahteva. Ali haos na ulicama je nešto što ne treba narodu. Gromoglasna većina je izašla na ulice danas da kaže da ne želi blokade, petarde, vatromete. Od ni jednog čoveka niste mogli da čujete zavist, bes, želju za sukobom i neredima. Ovi ljudi samo žele da žive normalno, da ujutru pošalju dete u školu, a oni da odu normalno na posao. To im je jedina želja i zato su tu. Treba nam normalizacija života, a to zavisi samo od nas. Opozicija neće dobiti izbore tako što poziva na štangle. Već oni treba da pridobiju ovakve ljude, kako bi pobedili.

