U 100 mesta širom Srbije u toku su masovna okupljanje građana koji su protiv blokada, koji se zalažu za miran život i jedinstvo zemlje. Među njima, Požega se istakla po posebnoj sceni na skupu: okupljeni građani su u nebo pustili balone u bojama srpske zastave - crvenoj, plavoj i beloj - koji su simbolično poslali poruke mira, zajedništva i spremnosti da se zemlja odbrani od svih vidova nasilja i pokušaja destabilizacije.