NEBO IZNAD POŽEGE U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE: Baloni mira i poruke zajedništva i odbrane zemlje (VIDEO)
U 100 mesta širom Srbije u toku su masovna okupljanje građana koji su protiv blokada, koji se zalažu za miran život i jedinstvo zemlje. Među njima, Požega se istakla po posebnoj sceni na skupu: okupljeni građani su u nebo pustili balone u bojama srpske zastave - crvenoj, plavoj i beloj - koji su simbolično poslali poruke mira, zajedništva i spremnosti da se zemlja odbrani od svih vidova nasilja i pokušaja destabilizacije.
“Požega je danas u prvom redu odbrane Srbije od onih koji žele da je poraze i ponize. Hoćemo svoju zemlju nazad!”, poručili su građani Požege.
Ova građanska akcija je deo šireg talasa okupljanja širom Srbije, gde ljudi zahtevaju mir, sigurnost i nastavak normalnog života bez političkih i ekonomskih blokada koje ugrožavaju svakodnevnicu.
Organizatori poručuju da su današnji skupovi izraz volje naroda za dijalogom i kompromisom, ali i jasnom porukom da Srbija neće dozvoliti da bude razjedinjena spoljnim pritiscima ili unutrašnjim konfliktima.