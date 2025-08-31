Slušaj vest

Građani protiv blokada večeras su se okupili u 100 mesta u Srbiji.

Grad koji je večeras poslao snažnu poruku jedinstva i mira je i Novi Sad, u kome je nepregledna kolona građana mirnom šetnjom iskazala svoje nezadovoljstvo blokadama.

O tome koliko je građana okupljeno u Novom Sadu priznao je N1.

- U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 20 minuta, jako ih je mnogo - naveli su u izveštaju.

Takođe, slično su izveštavali i sa blokada u Boleču.