Slušaj vest

Građani protiv blokada večeras su se okupili u 100 mesta u Srbiji.

Grad koji je večeras poslao snažnu poruku jedinstva i mira je i Novi Sad, u kome je nepregledna kolona građana mirnom šetnjom iskazala svoje nezadovoljstvo blokadama.

O tome koliko je građana okupljeno u Novom Sadu priznao je N1.

- U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 20 minuta, jako ih je mnogo - naveli su u izveštaju.

Takođe, slično su izveštavali i sa blokada u Boleču.

Sve detalje okupljana građana širom Srbije pratite u našem blogu uživo.

Ne propustitePolitikaVIJORE SE TROBOJKE, NEPREGLEDNA KOLONA! Građani protiv blokada krenuli iz Šapca za Vladimirce (FOTO, VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 17.35.46_82741f18.jpg
PolitikaUŽIVO NAROD ŠIROM SRBIJE USTAO PROTIV BLOKADA Građani šalju jednoglasnu poruku: Želimo povratak normalnom životu! KOLONE VOZILA NA PUTEVIMA, VIJOSE SE TROBOJKE
Građani protiv blokada.jpg
PolitikaHOĆU MIR I MOJ ŽIVOT NAZAD! Građani protiv blokada izlaze na ulice u 100 mesta širom Srbije, narod mirnom šetnjom šalje JASNU PORUKU PROTIV RUŠENJA ZEMLJE
građani protiv blokada.jpg
SRBI NA KIM"BORI SE PROTIV KURTIJEVIH I SVIH OSTALIH BLOKADA": Severni deo Kosovske Mitrovice oblepljen plakatima sa srpskom trobojkom (VIDEO)
2222.jpg