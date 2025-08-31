Politika
I N1 KONAČNO PRIZNALA! "U Novom Sadu i Boleču je hiljade ljudi koji se protive blokada, ima ih mnogo, prolaze već 20 minuta"
Građani protiv blokada večeras su se okupili u 100 mesta u Srbiji.
Grad koji je večeras poslao snažnu poruku jedinstva i mira je i Novi Sad, u kome je nepregledna kolona građana mirnom šetnjom iskazala svoje nezadovoljstvo blokadama.
O tome koliko je građana okupljeno u Novom Sadu priznao je N1.
- U Novom Sadu je nekoliko hiljada građana protiv blokada, prolaze već više od 20 minuta, jako ih je mnogo - naveli su u izveštaju.
Takođe, slično su izveštavali i sa blokada u Boleču.
