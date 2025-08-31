Slušaj vest

I ove nedelje je na ulice Kruševca izašlo nekoliko hiljada Kruševljana.

Preko 3.000 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!

Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored spomenika kosovskih junaka.

1/31 Vidi galeriju Kruševac protiv blokada Foto: Privatna Arhiva

Građani su još jednom pokazali da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

Medju građanima je i Bratislav Gašić, ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izbore za slobodan i bolji Kruševac.