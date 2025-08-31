Slušaj vest

"Živela srpska Atina, živeo srpski narod", poručio je lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nakon što su građani izašli protiv blokada.

Vučević je podelio veličanstvene prizore iz Novog Sada.

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

