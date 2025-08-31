Slušaj vest

Građani su večeras izašli na ulice 100 mesta širom Srbije, gde su mirnim šetnjama iskazali svoje protivljenje blokiranju Srbije.

1/7 Vidi galeriju Građani protiv blokada Novi Sad Foto: Printscreen/TV Pink

Oni koji su se okupili u Novom Sadu pešačili su više od sat i po vremena iz Veternika do Futoga, gde je šetnja završena vatrometom.

Novi Sad vatromet - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Novi Sad - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

- Srbija se vraća normalnom stanju, normalnom životu, Novi Sad je poznat po toleranciji, miru, đaci idu u školu, nadam se da će Srbija nastaviti u pravom smeru, da živimo u miru - rekli su građani.

Novi Sad - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva